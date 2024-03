Zakopane to jest takie miejsce, do którego jedzie się trzy razy w życiu.

Raz jako dziecko z rodzicami.

Drugi raz jako młoda osoba, żeby zobaczyć jak tam jest.

Trzeci raz ze swoimi dziećmi.

Wszystko powyżej tych 3, to masochizm w czystej postaci.



Patrzenie na konia - 5 zł

Głaskanie konia - 10 zł



xD