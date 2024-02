Państwo zawiodło i ma w głębokim poważaniu swoich obywateli (tak samo jak w poważaniu miały poprzednie rządy) to co ma człowiek zrobić? Czasami trzeba walnąć pięścią w stół bo inaczej już nic się nie ugra. A jeszcze rzesza 'pożytecznych' udaje że tego nie rozumie. Najlepiej pewnie słowa oburzenia na twitterze napisać ew. jakąś online petycję wysłać - tak, TO na pewno by pomogło. To jest przecież idealny sposób protestowania 'nowoczesnego' i 'światłego'. Pokaż całość