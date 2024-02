Ale o czym tu dyskutować? Sytuacja demograficzna kraju nie pozwala na to, aby być wybrednym. Jak chcemy mieć 300+ tys armie i rezerwy do niej to wszystkich młodych przed studiami trzeba brać na te 1,5-2 lata na przeszkolenie. Patrzeć jak to w Izraelu jest zrobione i kopiować. W woju poznaje się swoich życiowych partnerów, są zawierane przyjaźnie na całe życie, wojo uczy zawodu, wojo robi kursy, wojo przygotowuje na studia, wojo kształtuje Pokaż całość