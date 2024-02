Jak jeszcze nie przerażało mnie czytanie ustawy budżetowej, ostatni raz miało to miejsce w 2014 roku wyglądało to tak (piszę z pamięci):

- wydatki Zusu na emerytury i renty 120 mld zł

- wpływy Zusu ok. 50 mld zł.

- deficyt zusu pokrywany z budżetu centralnego 70 mld zł

- cały budżet państwa ok 340 mld zł w ramach którego 1/3 wydatków to była obsługa zadłużenia + obsługa nierentownego zusu (ok. 45 Pokaż całość