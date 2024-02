Pokaż całość

im wiecej budujemy, im wiecje od 2004 zbudowalismy - tym bardziej tych mieszkan nie ma - to jest niesamowite....W latach stagnacji czyli 20013-2017 gdzie ceny ani nie rosly ani nie malaly po prostu nie bylo teamtu nieruchomosci.... ktos chcial to kupil, to nie chcial to nie kupil, nie mowilo sie codzinnie do brakuej 3mln unitow itp itd....od tego czasu zbudowano ponad 1 mln unitow glownie w top5 -