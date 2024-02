W tych Chinach... Tylko za to mordują czy jak leci?



Tam ludzi nie trzeba mordować... Ba znane są przypadki ze nawet utrudnia się ludziom samobójstwa... Przy wielu fabrykach rozwieszone nawet specjalne siatki by wyłapywały samobójvów zmęczonych już pracą w fabryce.



Przeciwnicy partii do więzienia i na organy są ćwiartowani.



Także za nim ktoś zacznie chwalić metody chińczyków niech pomyśli o zwykłych szarych ludziach co może dziś giną na wielki stadionie sportowym w Pokaż całość