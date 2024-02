1) Firma kupuje jakiś benefit od innej firmy z minimalna marżą tej pierwszej,

2) Dodaje go pracownikowi do pensji chwaląc się że to równowartość X,

3) Pracownik płaci podatek od tego X, a nie od rzeczywistej wartości z punktu 1,

4) Pracownik jest zadowolony bo został wydymany... ale ma benefit.

5) Są wszystkie punkty.