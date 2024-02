W sumie to historia pokazuje, że czasami posłańcy przynoszący złe wieści byli traceni. Ludzie nie zawsze są gotowi słyszeć prawdę. Ludzie systemu władzy, doprecyzowując. Za niewygodne fakty lub prawdę obecnie można co najwyżej załapać zarzuty karne o mowę nienawiści i dostać wyrok przymusowych prac społecznych, więc ryzyko mniejsze. No chyba, że ktoś mieszka w prawdziwym reżimie, wtedy kilka lat kolonii karnej to i tak w miarę łagodna kara...

¯\(ツ)/¯