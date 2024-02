Kobiety nie myślą za kółkiem, one mają tylko cel podróży i klapki na oczy na wprost, ile to przypadków jak stoisz np na swiatłach podjechała by taka do przodu z metr do auta przed nią to by odblokowała tych do skrętu w prawo... ale nie ona stoi w lusterka nie patrzy nawet nie pomyśli. To samo tutaj miała swój tor jazdy, cel podróży i koniec