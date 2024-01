Pamiętajcie że jak już ogranicza nasze życie do epoki kamienia łupanego, ich życie się nie zmieni. My będziemy jeść robaki, mieszkać w 15m2 klatkach w 30 piętrowych ekologicznych budynkach socjalnych i jeździć na wakacje do wiochy oddalonej 25km od 15 minutowego miasta, a oni będą latać do pobliskiego marketu na zakupy prywatnymi odrzutowcami - w imię ekologii.