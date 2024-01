Niech jeżdżą samochodami... A nie... Czekaj!



A good point of reference is that a cross-country airplane trip from New York City to Los Angeles, and then back to New York City, would emit 0.62 tons of carbon dioxide (CO2) per passenger. The same trip in the average vehicle getting 21.6 miles per gallon would emit 1.26 tons of carbon emissions.



Kupią sobie elektryki. A nie... Czekaj!

The researchers found that, on average, Pokaż całość