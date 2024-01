Gdyby chodziło o samych kacapów i nielegalną migrację, to spoko pomysł. Niestety w tym wszystkim są jeszcze zwierzęta, które nie potrafią czytać znaków i nie wiedzą co to granice państw. Szkoda by było jakby miesięcznie setki jeleniowatych itp. straciło kończyny podczas przemieszczania się.