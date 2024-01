Szczerze mówiąc ciężko mi zrozumieć dlaczego wszyscy się tak bardzo do tych dużych miast pchają.



Bliżej do Biedronki?



Mieszkałem w dużych miastach, małych miasteczkach i na wiochach. Najbardziej sobie cenię małe miasteczka, które mają wszelkie wygody i infrastrukturę, a brak tam wszelkich patologii znanych z dużych miast.



Co prawda zarobki w małych miasteczkach nie są takie duże, z drugiej strony koszty życia są o wiele niższe.