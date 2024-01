Niby słusznie ale możliwy scenariusz:

ceny wynajmu poprostu wzrostną. Zwykle przeniesienie kosztów na konsumenta.

Jeżeli ceny wynajmu wzrosną to wzrośnie też cena za metr kupna mieszkania. Więc biedni znowu będą w dupie. A bogaci lub firmy dalej będą mieć po 100 mieszkań. Co doprowadzi do tego ze państwo będzie musiało znowu budować mieszkania i wynajmować/sprzedawać ludziom na swoich zasadach.