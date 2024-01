Sam czytając coś takiego pomyslalbym, że używają podrób. Szczególnie, że przyznają się do nie 100% skuteczności. Jednak to policja i wszystkiego można się spodziewać.

Z drugiej strony, jeżeli są oryginalne, to trzeba się przyjrzeć z kim w policji mogą mieć powiązania ci, którzy skusili się na pułapkę, a nie zostali złapani. Zaraz wyjdzie, że w ten sposób wyprowadzane są rolexy z budżetu policji.