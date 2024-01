Uwalanie EJ przez opóźnianie. Plus wciągniecie do tematu Francuzów (wczoraj; zamiast amerykanów?). Zapewne to spłata długu za nielatające caracale i za poparcie antypolskich rezolucji w PE... No i cyk - jest argument że trzeba wiatraki (duńskie, niemieckie) gęsto stawiać... Rzygać się chce... Rudy w swoich poprzednich rządach nie to że nie był zdolny wybudować EJ. Ale nie takie miał przykazy...