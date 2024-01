Liczba, która wywołała niemałą dyskusję w mediach społecznościowych dotyczy korzystających z programu, którzy mieli czystą zdolność kredytową - to aż 40 proc.

Kogoś boli to 40%, a mnie bardziej boli reszta, czyli 60% osób, które dostało kredyty mimo, że w wolnorynkowych warunkach nie mieli zdolności. To jest nowa klasa kredytobiorców, takie polskie Subprime i może się z nim kiedyś stać to co z Amerykańskim Subprime w 2008.