Bedzie chwile burza, zwolnią paru ludzi nizszego szczebla a leśne dziadki i tak będą dalej rządzić.Zwiazki w tym kraju to rak do usunięcia, ale i tak ich nikt nie ruszy. Szkoda najbardziej tych wszystkich sportowcow, trenerow, ktorzy tak sie poświęcają. Ale jak ktos sie tylko wybije to dany zwiazek najchetniej dany sukces przypisalby tylko sobie.