Ale przynajmniej poprawiło się ogólne czytanie. Ja widzę małolatów 8, 9 lat którzy czytają jak dorosłe osoby. Media społecznościowe, gry, inne w telefonach znacząco rozwinęły umiejętność czytania. Kiedyś za moich czasów pamiętam dukanie do 5, 6 klasy to była norma. Później masa ludzi odwykła od czytania i pisania i wpadli we wtórny analfabetyzm.



Ja bym tak nie straszył, bo są i plusy.