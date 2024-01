92-letnia Pani Maria jako sześcioletnie dziecko została zesłana przez Stalina do Kazachstanu, marzyła o powrocie do Polski. Dzięki prywatnej inicjatywie udało się naszą Rodaczkę ściągnąć do Polski poprzez ''prywatną'' repatriację dzięki darczyńcom, na tę urzędową musiała by czekać jeszcze 3 lata.