Ja niestety na co dzień widzę dzieci - zombie. Siedzą w wózku i gapią się w ekran jak sparaliżuje, zero interakcji z otoczeniem, a każda próba zabraniaja urządzenia kończy się awanturą. Tak się kończy jak rodzice wolą by tablet wychowywał dziecko za nich.



Ja sam mam 1.5 roczną córkę i staram się jej ograniczać kontakt z ekranami do minimum chociaż w dzisiejszych czasach nie jest to łatwe