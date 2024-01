Właśnie się zastanawiałem wczoraj, jak to możliwe, że od 2012 r. na polskim rynku nieruchomości nie było solidnego efektu bazy w dół. I doszedłem do wniosku, że to największa porażka rządzących, którzy by przypodobać się niektórym wyborcom np. majstrują przy rynku bankowym, rozdają niskooprocentowane kredyty sztucznie napędzając marże deweloperów i wyłącznie prywatne inwestycje. Do tego dochodzi fliperstwo, ograniczone banki ziemi i karuzela spiermolenia się nakręca.