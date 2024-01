Proponuję stworzyć petycję pod którą podpisze się każdy, kto uważam się dyskryminowany kredytowo w tym cyrku zwanym państwem. Oczywiście petycja zostanie złożona do ministry równości. Grajmy w to co sami pajace sobie wymyślili ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )