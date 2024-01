W Stanach najlepiej być imigrantem, najlepiej bez papierów, social security i bez stałej pracy. Wtedy można iść do szpitala, nakłamać, że zarabia się 200$ tygodniowo i zażądać charity care. Wtedy dają od 90 do 100% zniżki na leczenie. A co lepsze, szpital w trosce o dane osobowe pacjenta nawet nie może nigdzie zgłosić nielegalnego imigranta. Beka z jeleni co wykupują tam drogie, prywatne ubezpieczenia ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º Pokaż całość