16mld euro rocznie, pytaniem pozostaje jak to się rozkładało na wykresie czy większe nakłady finansowe były kiedyś czy teraz czy są jakoś procentowo uzależnione. Niemniej jednak to więcej niż 500+ rok do roku, z tym że mimo wszystko pewnie te pieniądze finalnie trafiały do niderlandzkich przedsiębiorców ich pracowników i częściowo do budżetu.