A najlepsze, że jak weźmiecie prawdziwą kwotę brutto wynagrodzenia, tj. z kosztami pracodawcy to się okaże, że pracownik dostaje przy niższym podatku około 62% tego co płaci za niego pracodawca ( ʘ ‿ ʘ )

Uważacie to za normalną sytuację? Czy #!$%@? jest już wystarczająco głęboko? Jak myślicie, po co jest coś takiego jak kwota brutto? Bo chyba tylko po to żeby ludzie nie zorientowali się ile im zabiera państwo.