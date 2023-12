Ta sytuacja to sztandarowy przykład na to do czego prowadzi kompromitacja środowiska politycznego. Ta kobieta ma rację w tym co mówi ale jednocześnie jej partia sama przykładała rękę do niekontrolowanego sprowadzania imigrantów do Polski. Więc ciężko brać takie wypowiedzi na poważnie. Politycy mówią rozsądne rzeczy tylko wtedy gdy nie rządzą.