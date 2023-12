Nie ma i nie będzie bo ograniczenie prawa do posiadania psów będzie niepopularne, a polityczni przeciwnicy ugrupowania które to zaproponuje na pewno skorzystają z okazji aby sobie ugrać trochę poparcia.



Gdyby chciał to wprowadzić PiS, to PO by płakało o wolności osobistej.

Gdyby to chciało wprowadzić PO, PiS by płakał o tradycji (bo dawniej zawsze był piesek w budzie, nie?)

Konfa też by płakała, że źli eurokraci chcą z ludzi zrobić niewolników. Pokaż całość