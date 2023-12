W artykule zapomniano o Toyocie która się wpieprzyla we współpracę z PSA przy małych dostawczakach.



Ale nie tylko Francuskie. Toyota sie #!$%@? we wspolprace przy malych dostawczakach z koncernem PSA i tak sobie robia klony berlingo/partnera pod nazwą Proace City.



Akurat mam we flocie auto z dokladnie tym silnikiem, z dokładnie tą awarią. Jest to wlasnie Toyota Proace City. Całe szczęście uzytkownik nie kontynuował jazdy i w porę wyłączył silnik ale pasek Pokaż całość