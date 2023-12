"Niesłusznie skazanym osobom, które odsiadują wyrok w Oklahomie, przysługuje do 175 tys. dolarów odszkodowania".

Za 17580 dni dostanie dostanie 175 tyś zielonych. Prawie 10 dolców za każdy dzień.

Tutaj milion za każdy dzień to by była nieodpowiednia suma. Dobra, uj, trudno, jak ktoś wyjdzie po 25 lat niesłusznej odsiadki, ale 48 lat to jest niewyobrażalne.