Mój pierwszy rower to był Romet Reksio, kupa dobrych wspomnień (mam go do dzisiaj), cała Polska jeździła na Rometach. Tymczasem teraz dla dzieci robią brzydkie i ciężkie kowadła wyglądające jak generyczny klon jakiegoś chińczyka. A chętnie bym kupił dla dzieciaka fajny, lekki, polski rower.