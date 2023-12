Polska musi mieć broń zdolną do zniszczenia Moskwy, Petersburga i Berlina, z terenu Polski. Bez takiej broni każda inna jest bezużyteczna. Oczywiście sojusznicy nam jej nie sprzedadzą, bo po co im partner zamiast niewolnika. Sowieciarze rosyjskojęzyczni dekadę budowali wojsko do najazdu na Ukrainę. Mają doświadczenie bojowe i przemysł przestawiony na zbrojenia. Odbudują straty w kilka lat. Musimy bomby i rakiety kupić. Czy partie agenturalne PO-PIS to zrobią?