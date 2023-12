To nie chodzi o tym żeby zabrać i dać komuś albo wszystkim po równo tylko żeby obrzydliwie bogaci ludzie nie kupowali po 10 mieszkań w 1 mieszkają a 9 pod wynajem dla niewolników. Przecież 9 mieszkań ktoś mógłby kupić dla siebie a przez to że są pod wynajem dla pieniędzy i pomnażania majątki to inne są drogie i mało dostępne tak to działa.

Dla pomnażania majątku są inne rzeczy na przykład inwestycje w akcje, krypto chociażby w obrazki NFT które oparte są o krypto. Gdzie trzeba się nauczyć nie jest to łatwe ale da się zarobić. A nie ktoś kupuje mieszkanie za mieszkaniem zarabiając z tych które ma pod wynajem. Wtedy dochodzi do takiej sytuacji że bogaty staje się bogatszy a pozostali pozostają na takim samym poziomie i nie mogą się przebić.

W Polskim Internecie jest pewien YTBER który ma kupione na własność 11 mieszkań jak poszukanie to się dowiecie kto to. Jego mama zajmuje się tymi mieszkaniami pod wynajem.

To jest głównie zrobione tak że mieszkania są budowane dla banków i inwestorów którzy na tym stają się bogatsi. Nawet sam developer który buduje mieszkania w reklamach na stronach w Internecie pisze: nowa inwestycja. To jest inwestycja czy mieszkanie? Bo inwestycja to jest na przykład jak kupiłeś jakieś akcje albo zainwestowałeś pieniądze w krytowaluty to się nazywa inwestycja.

Specjalnie jest zrobione tak żeby człowiek za płace którą dostaje w pracy nie mógł nazbierać na mieszkanie a jak będzie zbierał to zajmie mu 10 lat a już teraz trzeba gdzieś mieszkać więc pozostaje albo wynajmowanie ale wtedy nie masz nic potem albo wziąć kredyt i zapłacić więcej niż jest warte mieszkanie bo płacisz bankowi za to że dał ci pieniądze na mieszkanie więc zarabia i ten kto buduje te mieszkania i sam bank.

W ogóle ten ustrój który jest teraz wziął się nie dawno. Kiedyś było tak że ludzie mieszkali w domach mieli swoją działkę uprawiali warzywach na polach król przychodził a chłop musiał dać jakąś część mu teraz to się nazywa podatki.

Potem gdzieś XIX wieku ludzi przenieśli do miast mieszkali w małych mieszkaniach czyli bloki mieszkalne i pracowali w fabrykach, stali w kilku godzinnych kolejkach i nie wiadomo było czy ciebie wezmą do pracy tak samo teraz chodzi na rozmowę do pracodawcy i nie wiadomo czy cię przyjmie a czasami niektórzy robią konkurs zapraszają na ten sam dzień kilka osób i wybierają tą która im się spodoba.