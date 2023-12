Szkoda. Miałem nadzieję, że ostatecznie uda się to wprowadzić na stałe chociażby jako zniżkę dla posiadaczy karty HDK. Dla mnie osobiście to był chyba najlepszy "przywilej" jako że z dni wolnych nie korzystam (działalność). Akurat taka zniżka to nie tylko zachęta do krwiodawstwa, ale i promocja transportu publicznego a koszt dla Państwa ogromny nie jest.