nowe samochody JUŻ SĄ monitorowane 24/7



dane są zbierane i wysyłane do producenta



na razie teoretycznie anonimowo, dlatego nikt was o zgodę na to nie pyta



tyle, że jak to będzie zmierzało w tym kierunku prania mózgu, to nikt nie będzie musiał o tą zgodę pytać, sami będziecie klaskać uszami jak wam ubezpieczenie o 100 zico spadnie xddddd



niezły ze mnie szur co nie ? :)