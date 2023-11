konfabulanci są najbardziej konserwatywną religijnie partią w Polsce. To są religijni zamordyści, ich środowiskiem są takie oszołomy jak ordo luris czy głodek, nikt z kręgów gospodarczych. Dla niepoznaki opowiadają o gospodarce, ale jak przychodzi co do czego, to okazuje się że o gospodarce nie mają absolutnie pojęcia. Przecież to widzieliśmy.



eliminacja religijnego zamordyzmu z przestrzeni publicznej wyjdzie naszemu państwu na dobre. Precz z oszołomami z pisu i konfabulacji.