Wczoraj rozmawialem z babcią zony. Do dzis ma wstret do niemcow. Mowi ze jak miala +- 4 latka, to ojciec jej wrocil do domu i mowił żonie, ze widzial jak niemiec złapał roczne niemowle i rzucil nim o chodnik . O takiej i setkach tysiecy innych sutuacjach nikt nigdy nie wspomni, ani nie bedzie pamiętał.