A ja wam powiem co będzie dalej.

Kobieta uzna że to wina banku, bo "przekazuje bankowi swoje pieniądze, bank ma dbać o ich bezpieczeństwo".

Sąd także uzna że to wina banku, używając równie kretyńskiej argumentacji.



A wy, drodzy użytkownicy którzy mają mózg zamiast grudy mułu jak u Pani z tematu, otrzymacie kolejną zaktualizowaną wersję aplikacji bankowej, tym razem blokującej jeszcze więcej, wymagającej jeszcze nowszych telefonów, nie działającej na roocie ani z odblokowanym Pokaż całość