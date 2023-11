Nie mylcie tego z ustawą Mieszkanie za Pomówienie. Tutaj nakaz wydała prokuratura, a sprawa zostanie skierowana do sądu na podstawie postawionych zarzutów.



W przypadku gdy to policja dokonuje eksmisji nie musi nawet dochodzić do postawienia zarzutów. Eksmisja może nastąpić nawet pod nieobecność eksmitowanego. Daje to duże pole do nadużyć tak jak ma to miejsce w Hiszpanii, gdzie taka sama ustawa wykorzystywana jest przez grupy przestępcze do rabowania mieszkań.



Poza tym jest w Pokaż całość