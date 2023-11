zbudowany w 1941

Pokaż całość

Kuwa...w wakacje byłem w NY i co chwila właśnie te daty waliły po ryju...Brooklyn Bridge- 1883....Empire- 1931 i widzisz to i stoisz tam chłonąc te majestatyczność i w tym momencie sobie myślisz o "osiągnieciach" swojego kraju wtedy :| IMO coś co się ciągnie za tym naszym narodem od wieków..odwolywanie się do powstań, sanacji, złudnych wartości zamiast po prostu #!$%@?ć w przód jak Łódź w czasach Ziemi Obiecanej, ponad podziałami