Dostać się, a ukończyć studia to jednak różnica. Pierwszy semestr, czasem rok, odsiewa takich. Medycyna czy farmacja nie są łatwymi kierunkami, a nawet ludzie po biol-chemie mają spore problemy by przez to wszystko przebrnąć. Założę się, że po zdaniu egzaminów i rozpoczęciu nauki pierwszy rok by uwalił.