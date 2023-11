taksowka to tam #!$%@?



jak sie busiarze dorwa na masowa skale do elektro-dostawczakow to wtedy zobaczymy co to jest degradacja baterii na skale biblijna.

to jest tylko narzedzie pracy wiec #!$%@? ile bedzie mialo zasiegu po 2 latach bo cos tam janusz zle ladowal. czy za szybko ladowal. nie ma czasu na wolne ladowanie bo bus ma #!$%@?. jak nie #!$%@?, to nie zarabia na siebie.