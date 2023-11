Zakop za clickbait. Co prawda sądy są w tej kwestii bardzo niekonsekwentne, ale jak ja powiem do Ukraińca, że najchętniej bym rozstrzelał wszystkich Ukraińców, to to nie są groźby karalne, tylko znieważenie z powodów narodowościowych i za to przecież ten Hans został skazany. Ciągnięcie tematu tych gróźb było ze strony prokuratury bez sensu.