Problem nie jest popytu a podaży. Popyt nadal jest na nieruchomości to po co podwyższać popyt? Mieszkania rosną po 20-30% w 2-3 mc, jak przy takich cenach ludzie mają zakładać rodziny? Przecież to jest tak głupie, że nie wiem. Chcesz założyć rodzinę mieć 2 dzieci musisz mieć te 60 m2 aby jako tako żyć. Kupujesz nieruchomość za 1,2mln zł i spłacasz to przez 30 lat kredytem w wysokości 8-9k zł na mc. Pokaż całość