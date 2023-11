Robiłem tomografie komputerową to dostałem ją na płycie.

Poza tym to nie wiem kto kopiuje coś na płyty, ale wątpię, żeby ktoś kopiował muzykę i filmy na CD dziś...

Swoją drogą podatek za możliwość zrobienia czegoś to niezły fikołek intelektualny....