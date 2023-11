Fajne auta, miałem okazję jeździć w limitowanej wersji.

Fajny moment ma auto, silnik elektryczny też fajnie wspomaga spalinowy.

Niestety mają mały problem, brak dostępnych części zamiennych.



W środku średnio wygląda ale mega wygodne, spalanie około 12l/100, przyspieszenie jakie udało mi się uzyskać to około 6-7s do 100km/h.



Czy oni potrzebują takie auto? Pewnie nie. Czy można było taniej? Tak ale za państwowe to można szaleć...