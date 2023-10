Kredyt niech im dadzą.



Uratować dupę? Dobra, ale potem oddaj.



Takie ubieganie o "ratunek" to powinno mieć srogie konsekwencje dla przedsiębiorcy- może częściowa nacjonalizacja?

Bo wiecie, jak komuś faktycznie firma jebnie bez interwencji, to jemu się opłaca stracić część udziałów na część państwa. A jak tylko udaje aby wyłudzić dopłatę, to go to odstraszy.

Tylko rzucam pomysł.



Bo na razie to jest dobrze znana doktryna: "upublicznienie kosztów, prywatyzacja zysków". Gdy biznes idzie Pokaż całość