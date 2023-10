Choć w 2021 roku światowy rozgłos zyskały doniesienia o odkryciu rzekomych „masowych grobów” indiańskich dzieci przy nieistniejących już tzw. szkołach rezydencjalnych w Kanadzie, to faktycznie żadnych szczątków nie znaleziono. Posłużyło to jednak do oskarżenia Kościoła katolickiego o masowe zbrodnie