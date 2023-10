Azotyn sodu jest stosowany od bardzo dawna i to wcale nie wielkie korporacje zaczęły go stosować. Kupując lokalnie też kupimy wyroby mięsne, które były wcześniej peklowane i tam zawartość azotynów jest pewnie większa. Proces więc jest stary i konieczny z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności, ale co ciekawe to właśnie duże zakłady i sieci handlowe zaczęły produkować i promować produkty, w których stosuje się inny "zdrowszy" sposób utrwalania mięsa.