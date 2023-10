tak zwane "ostatnie rozdanie", teraz jeszcze wszystkich do lat 52 co obok ich nazwiska na liście wyborczej jest dopisane "bez referendum" na 3 lata do nowo powstałej zasadniczej służby wojskowej, a jak był to jeszcze raz, damy starszego, jak ma starszego - damy kaprala, a tak na serio pisiory jeszcze mogą namieszać, śniła mi się koalicja SLD-PIS-Konfederacja, ale bez Korwina to to zły sen chyba